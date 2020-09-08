Вячеслав Володин призвал саратовских чиновников пересесть на электрички вместо автомобилей

В Саратовской области тормозит проект строительства выделенного пути к аэропорту «Гагарин» от железнодорожной остановки.

Об этом руководитель Приволжской железной дороги Сергей Альмеев сказал во время общения с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным.

По его словам, соглашение о государственно-частном партнерстве подготовлено, но уже длительное время находится на рассмотрении в правительстве области.

Такое положение дел удивило Вячеслава Володина.

- Год лежит соглашение в правительстве Саратовской области о частно-государственном партнерстве. Они свою часть прошили, ну вы рассмотрите свое участие. Ну вы себя ставите в какое положение сами? — обратился он к чиновникам.

Он отметил, что представители власти должны быть людьми ответственными и профессиональными и призвал разобраться в ситуации.

- Разберитесь. И отказаться от поездки в аэропорт на персональных автомобилях и ездить, пока не построите вместе с РЖД, только электричкой. Вот берите и покажите пример. И ходите с этими баулами с этой высочайшей платформы, вниз спускайтесь и вверх добирайтесь. Тогда вы будете с людьми, вы будете честными перед ними, — сказал Вячеслав Володин.

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