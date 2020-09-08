Прокуратура Заводского района закрыла сайты по продаже поддельных трудовых книжек

Во время мониторинга в интернете прокуратура Заводского района Саратова выявила в интернете сайты со сведениями о продаже поддельных трудовых книжек.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, на интернет-ресурсах рассказывали, как получить документ дистанционно без официального трудоустройства для стажа в обход закона.
Эту информацию суд признал запрещенной к распространению в РФ, доступ к сайтам закрыт.
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