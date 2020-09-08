Алиментщик из Энгельса отработает долг в 40 тыс. рублей перед ребенком

Суд признал 41-летнего жителя Энгельса виновным в неуплате алиментов на своего девятилетнего ребенка.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в феврале 2016 года на него исполнительное производство.

Мужчину уже привлекали к ответу за неперечисление средств, однако он ничего не делал для исправления ситуации, даже не собирался устраиваться на работу.

Сумма его долга с 21 апреля по 26 июля 2020 года составила 40 тыс. рублей.

Теперь мужчина проведет пять месяцев на исправительных работах, он будет отдавать 10% от своего заработка в казну государства.

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