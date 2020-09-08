У ершовца не получилось скрывать «Ниву» от приставов и бывшей жены

Ершовец прятал ВАЗ 21213 «Нива» 2002 года выпуска от бывшей жены и приставов, которые пытались изъять автомобиль.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, по решению районного суда договор купли-продажи между супругами признали недействительным и гражданин должен был отдать ключи и документы на транспорт.

На него завели исполнительное производство, а на транспорт вынесли запрет о постановлении регистрационных действий.

Дважды приставы появлялись в местах, где мог быть транспорт, но ничего не обнаруживали. Позже должник признался, что скрывает «Ниву» у посторонних.

Тогда было вынесено постановление об исполнительном розыске, машину нашли и арестовали, составили акт о передаче ее женщине.

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