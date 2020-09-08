В Саратове спустя год задержали объявленного в розыск за фальшивые права жителя Дагестана

На трассе «Кавказ» 5 августа 2019 года сотрудники ДПС задержали 24-летнего жителя Республики Дагестан, у которого оказались поддельные права.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике, гражданин скрылся от правоохранителей спустя несколько дней, его объявили в розыск.

Злоумышленника задержали 1 сентября 2020 года в Саратове, его поместили в изолятор временного содержания.

На гражданина завели уголовное дело.

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