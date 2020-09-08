В центре Саратова снесут три аварийных дома

В центральной части Саратова снесут три непригодных для проживания дома. Соответствующее постановление о ликвидации аварийных строений подписал глава города Михаил Исаев.

В Волжском районе до 1 августа 2022 года уберут малоэтажные здания на улицах Мясницкая, 13А и Б, Зарубина, 27А и В, Комсомольская, 19А и Б.

Также постановления о сносе касаются дома на 7-м Динамовском проезде в Заводском районе.

Жителям дали на отселение 3 месяца. Согласно постановлению, районные чиновники обязаны проследить за тем, чтобы строения не использовались вновь.