Федеральные эксперты высоко оценили профессионализм саратовских кардиохирургов

Кардиоцентр в Саратове

Специалисты ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России проанализировали работу Саратовского областного клинического кардиологического диспансера.

Минздрав России в рамках Национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным, организует работу по повышению качества оказания медицинской помощи населению. Для этого федеральные чиновники создали конгломерат из ведущих российских специалистов профессорского состава крупнейших в стране научно-исследовательских университетов. Врачи с мировыми именами курируют региональные службы. Специалисты регулярно осуществляют выезды в ведущие медорганизации, в том числе и Саратовской области, делятся опытом, дают рекомендации по дальнейшему развитию.

Сегодня в Саратовском областном клиническом кардиологическом диспансере работали представители ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова». Наталья Авдонина, заведующая отделом информационного обеспечения и телемедицины Управления по реализации федеральных проектов, отметила перспективы развития кардиологической службы. Она высоко оценила профессионализм саратовских врачей и выразила надежду, что благодаря труду наших медиков число больных сердечно-сосудистыми патологиями в регионе удастся сократить.

Валерий Агапов и Олег Костин

Министр здравоохранения региона Олег Костин пообщался с федеральными кураторами. Он рассказал о планах и переменах, которые произойдут уже в ближайшем будущем. Так, в текущем месяце завершается реорганизация Областного клинического кардиологического диспансера путем присоединения к нему Саратовской городской клинической больницы №12 и поликлиники при учреждении в Заводском районе города.

- Данные медучреждения расположены на смежных земельных участках и имеют схожие направления деятельности. Реорганизация позволит создать идеальный замкнутый цикл по оказанию качественных медицинских услуг населению: от первичной диагностики на амбулаторном этапе к специализированной и высокотехнологичной помощи с ранней полноценной реабилитацией. Такие преобразования будут способствовать усилению кадровой базы учреждения, повышению уровня компетенций. Таким образом, мы обеспечим доступность качественной медицинской помощи населению, — рассказал Олег Костин.

Отделения городской больницы №12, которые функционируют в настоящий момент, продолжат свою работу по профильным направлениям. Поликлиника, как и прежде, будет обслуживать жителей Заводского района Саратова. Существенным новшеством станет то, что прикрепленным к поликлинике гражданам при необходимости будет обеспечиваться оперативная госпитализация в стационар третьего (высшего) уровня без необходимости ожидания. Реорганизация обеспечит возможность сохранения «чистого» хирургического корпуса кардиодиспансера без пересечения потоков пациентов, позволит расширить детское отделение, имеющее в составе кардиологические и кардиохирургические койки, а также реанимацию для детей.