В Саратове осуждены сожители-педофилы

Ленинский районный суд Саратова вынес приговор мужчине и женщине, которых признали виновными в сексуальном надругательстве над ребенком.
Источник «КП-Саратов» в правоохранительных органах сообщил, что преступления совершались в период, когда ребенку было 9-12 лет.
Предполагается, что злоумышленники – это мать и отчим мальчика.
Также в деле фигурирует несовершеннолетняя девочка, не связанная с ними родственными отношениями.
Редакция «КП-Саратов» обратилась в СУ СКР региона за комментариями по делу.
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