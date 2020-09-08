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В Саратове осуждены сожители-педофилы

Мать и отчим издевались над ребенком
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Ленинский районный суд Саратова вынес приговор мужчине и женщине, которых признали виновными в сексуальном надругательстве над ребенком.

Источник «КП-Саратов» в правоохранительных органах сообщил, что преступления совершались в период, когда ребенку было 9-12 лет.

Предполагается, что злоумышленники – это мать и отчим мальчика.

Также в деле фигурирует несовершеннолетняя девочка, не связанная с ними родственными отношениями.

Редакция «КП-Саратов» обратилась в СУ СКР региона за комментариями по делу.

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