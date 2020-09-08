Суд не стал отправлять Ефремова «в ссылку в Саратов» и приговорил артиста к восьми годам колонии

Михаил Ефремов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве 8 сентября оглашен приговор актеру театра «Современник» Михаилу Ефремову. Его признали виновным по делу о смертельном ДТП, которое произошло 8 июня в центре Москвы. Тогда внедорожник под управлением Ефремова врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался от полученных травм.

В крови у артиста обнаружен алкоголь и следы наркотиков.

Обвинение в ходе процесса просило 11 лет заключения.

Суд отправил актера в колонию общего режима на восемь лет и лишил прав на управление авто на три года.

Напомним, ранее актер Андрей Ургант предложил вместо тюремного строка «сослать» своего друга Михаила Ефремова на службу в драмтеатр Саратова.