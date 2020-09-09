В Саратовской области среда начнется с дождей

В Саратовской области сегодня, 9 сентября, пройдут дожди.

- Днем в отдельных районах Левобережья — сильные осадки. Местами будут наблюдаться грозы, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер южного направления с переходом на западный подует со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15–19 м/с. Во время молний он усилится до 22 м/с.

Температура днем поднимется до +16…+21, на юге области — до +26 градусов.

В Саратове пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с, временами порывы до 16 м/с. В светлое время суток потеплеет до +19…+21 градуса.

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