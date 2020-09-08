Скончался руководитель «Ритуала» в Самойловском районе

В Самойловском районе скончался 62-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, проверку начали следователи Балашовского отдела.

Неофициальный источник в правоохранительных органах рассказал «Комсомолке», что трагедия произошла 7 сентября во дворе дома погибшего. Предположительно, мужчина мог совершить суицид. Известно, что мужчина являлся руководителем «Ритуала» Самойловского района.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.