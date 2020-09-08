По инвестпрограмме ООО «КВС» осуществляется модернизация канализационных насосных станций

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в ходе реализации инвестиционной программы осуществляет реконструкцию и модернизацию канализационных насосных станций города. Так, на этой неделе ожидается поставка семи новых насосных установок с самоочищающимся рабочими колесами для КНС-6, КНС-7 и КНС «Березки». Дополнительно к концу года планируется поступление еще девять насосных агрегатов погружного типа для главных насосных станций города: КНС-2, КНС-5 и КНС-9.

Модернизация канализационных насосных станций осуществляется ООО «КВС» на тех объектах, где зафиксирована высокая степень износа технологического оборудования. Замена исчерпавших эксплуатационный ресурс насосов на современные агрегаты позволяет безаварийно осуществлять прием и транспортировку сточных вод, а погружное оборудование дает возможность сохранить работоспособность даже при возникновении нештатных ситуаций. Также в современном насосном оборудовании установлены самоочищающиеся рабочие колеса, которые обеспечивают перекачку сточной жидкости с длинноволокнистыми включениями, что позволяет значительно сократить ресурсозатратность и увеличить эффективность работы насосного агрегата.

Стоит отметить, что в этом году концессионером уже приобретено и установлено три современных погружных насосных агрегата на КНС-8 и три насосных агрегата, монтаж которых запланирован в осенний период, на КНС «Прудная». Также на предприятие поступило восемь шкафов автоматики и телеметрии, монтаж которых производится в настоящее время на крупных насосных станциях города Саратова. Современное оборудование в комплекте с данными «шкафами» позволяет автоматизировать систему управления канализационных насосных станций, за режимом работы которых осуществляется контроль диспетчерской службой ООО «КВС» и оперативное реагирование на внештатные ситуации. Более того, монтаж нового насосного оборудования на данных станциях позволяет обеспечить безаварийное функционирование системы водоотведения города Саратова.

Напомним, в 2020 году ООО «КВС» планируется выполнение инвестиционной программы в объеме 1,5 млрд рублей. На сегодняшний день уже заключены контракты на общую сумму в 1,3 млрд рублей.

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