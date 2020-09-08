В Саратове погибла 13-летняя девочка

В Заводском районе Саратова погибла девочка-подросток.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, отдел начал проверку по факту гибели ребенка. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Из неофициального источника нашему изданию стало известно, что 13-летняя девочка скончалась 4 сентября в квартире дома на улице Огородная. Предполагается, что она могла совершить необдуманный поступок и расстаться с жизнью.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.