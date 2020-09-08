В среду по Левобережью Саратовской области пройдут ливни

В среду, 9 сентября, по Левобережью Саратовской области пройдут сильные дожди.

- Ночью и днем местами по региону и ночью и утром в Саратове ожидаются грозы и сильный ветер с порывами 15–19 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

При этом до пятницы в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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