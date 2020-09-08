Очевидцы заметили плывущую мертвую рыбу в Аткарске

В Аткарске Саратовской области очевидцы заметили плывущую мертвую рыбу.

- Река Аткара, там творится дикий ужас. 2 дня плывет мертвая рыба, — сообщили очевидцы в группе «Саратов ЧП» соцсети «ВКонтакте».

В доказательство слов они опубликовали видео, на котором видно, что на поверхности воды находятся множеств дохлых рыбин.

Местные жители предположили, что в водоем сбросили отходы. Аткара впадает в более большую реку — Медведицу, поэтому подобные случаи могут случиться и там.

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