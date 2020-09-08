Подростка из Воронежской области задержали за попытку наркоторговли в Саратове

В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело в отношении подростка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 16-летнего мальчика обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

Следствие считает, что в сентябре 2020 года юный житель Воронежской области приехал в Саратов. 5 сентября его задержали полицейские у дома на улице Маркина, при себе у подростка было обнаружено 500 граммов наркотического вещества синтетического происхождения.

Свою вину мальчик признал, ему предъявлено обвинение. Сейчас подросток содержится под стражей.

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