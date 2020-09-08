Детям Саратовской области могут перестать продавать зажигалки

Саратовская областная дума рассматривает законопроект о продаже некоторых товаров несовершеннолетним.

Как было отмечено на заседании рабочей группы, речь идет, в частности, о зажигалках.

Дело в том, что дети иногда получают отравления, вдыхая газ из зажигалок — это явление получило название сниффинг. В Саратове и Вольске уже есть два таких случая.

Предлагается установить административную ответственность за продажу газовых зажигалок несовершеннолетним, а также ввести штрафы.

В пяти регионах России аналогичный законопроект принят, в четырех — рассматривается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.