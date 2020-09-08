В Саратовской области за восемь месяцев 2020 года на пожарах погибли 107 человек, из них двое — дети, 105 получили травмы.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, из-за неосторожного обращения с огнем скончались 63 человека, нарушения правил пожарной безопасности при использовании электроприборов — 15 человек, печей — шестеро. Из общего числа погибших 50 находились в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что чаще всего пожары происходят в жилом секторе, на эти возгорания приходится 20,99% от общего числа пожаров, 3,55% — на горящий транспорт.

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