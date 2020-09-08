Водитель пытался подкупить инспектора ГИБДД на Сокурском тракте

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который пытался подкупить сотрудника полиции.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый — 58-летний мужчина.
Следствие полагает, что утром 2 сентября его остановили сотрудники ГИБДД на Сокурском тракте за выезд на встречную полосу.
Чтобы избежать ответственности, мужчина предложил инспектору 2 тыс. рублей. Причем настаивал, несмотря на отказ правоохранителя. Однако тот все равно не согласился принять взятку.
Расследование продолжается.
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