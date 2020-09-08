Мужчина признался в краже бензина и колес с ВАЗа в Калининском районе

Полиция раскрыла кражу из ВАЗ-2107 на улице Ленина в Калининске.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 22:00 28 августа до 8:30 29 августа неизвестные слили 20 литров бензина марки АИ-92 и сняли колеса с машины.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 27-летний мужчина, который во всем признался.

Похищенное у него изъяли, на мужчину завели уголовное дело.

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