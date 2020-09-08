Председатель комитета по регулированию тарифов прокомментировала возможный рост цен на ЖКУ в селах Саратовского района

Лариса Новикова

Жителей сел в Саратовском районе волнует возможное изменение тарифов на коммунальные услуги в случае присоединения к Саратову.

Комментарий дала министр области — председатель комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области Лариса Новикова.

По ее словам, цена на газ не изменится, тариф зависит от использования топлива: на отопление или пищеприготовление.

Тариф на электроэнергию также сохранится, если будет использован вариант присоединения сел к городу без утраты ими статуса.

- В отношении стоимости водоснабжения и теплоснабжения необходимо более подробное рассмотрение вопроса совместно с администрациями Саратова и Саратовского района. Структура поставщиков по этим видам услуг крайне разнородная, но при решении задачи во главу угла должны быть поставлены интересы населения, — подчеркнула Лариса Новикова.

При этом в трех муниципалитетах — Красном Текстильщике, Александровском и Багаевском — цена на тепло может даже снизиться. К такому выводу пришли специалисты комитета по регулированию тарифов.

- Услуги по водоснабжению предоставляют сейчас несколько небольших частных организаций, с которыми будут проведены консультации и найдены решения, удовлетворяющие жителей и поставщиков, но приоритет, безусловно, за гражданами, — заявила Новикова.

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