Парень обокрал «семерку» жительницы Саратова

Полиция раскрыла кражу из ВАЗ-2107, припаркованного на улице Гагарина в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 32-летней владелицы машины, с 3 по 5 августа кто-то разбил водительскую дверь и унес автомагнитолу «Пионер», колонки Kicx, сумма ущерба составила 4 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 20-летний рецидивист, который во всем признался. Похищенное изъять у него не удалось.

На парня завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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