В Саратове за три дня поймали 301 любителя тонировки

В Саратове с 6 по 8 сентября ловили любителей тонировки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, водители пытаются уйти от ответственности — проехать с опущенными стеклами или по объездным путям, но у них это не особо получается, ведь экипажи дежурят на многих дорогах.

В районе набережной за 15 минут поймали 20 нарушителей, некоторые из них сняли тонировку на месте.

Всего за рейд составили 301 протокол об административных нарушениях, в сутки их обычно бывает не менее 50.

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