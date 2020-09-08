Полиция изъяла 54 тысячи бутылок опасного алкоголя в Энгельсе

В промзоне Энгельса сотрудники полиции задержали подозреваемых в сбыте немаркированной алкогольной продукции.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, водитель задержанного грузовика уверял, что перевозит воду в бутылках.

Всего в кузове грузовика было обнаружено 149 ящиков «минералки» с названием AntiVirus. Однако оказалось, что жидкость содержит спирт, причем опасный для здоровья.

Водитель рассказал, что везет партию товара в район Саратовской области. По его словам, двое незнакомцев пообещали ему за это 10 тыс. рублей.

Полиция Энгельсского района, управление по экономической безопасности и СОБР Росгвардии провели спецоперацию. Задержаны двое подозреваемых в поставках и сбыте немаркированной алкогольной продукции, а также пятеро грузчиков. Обнаружена фура с 15,6 тыс. бутылок, а всего изъято 54 тыс. бутылок с алкоголем.

Сейчас подозреваемые дали признательные показания. Их отправили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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