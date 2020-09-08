Семь улиц в Саратове остались без воды

Сегодня, 8 сентября, без воды остался ряд улиц в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет об улице Чапаева от Мичурина до Ильинской площади, нечетной стороне Ульяновской, Шевченко, Рабочей, Бахметьевской, Белоглинской от Чапаева до Вольской — из-за производства работ АО «Шэлдом», Слонова, 70 и 72.

Водоснабжение вернут ориентировочно до 20:00.

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