В Саратове встали трамваи четырех маршрутов

Сегодня, 8 сентября, в Мирном переулке Саратова прервалось движение трамваев №№3, 9, 10 и 11.

Как рассказали «КП-Саратов» в паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», «девятки» и «десятки» ходят от Детского парка в сторону 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка.

«Одиннадцатые» следуют от 6-го квартала только до улицы Осипова.

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