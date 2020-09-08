В Саратовской области дорожные камеры собрали в бюджет полмиллиарда рублей штрафов

Камеры собрали в Саратовской области 509 млн рублей штрафов

В Саратовской области к осени 2020 года работают 146 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. За восемь месяцев поставили 28 новых камер, из них 13 замеряют скоростной режим. До конца года к ним добавят еще пять комплексов.

По данным регионального Минтранса, за восемь месяцев в Саратовской области в местах установки систем фотовидеофиксации на 40% сократилось количество ДТП.

Средний размер штрафа с камер составил около 600 рублей, таким образом в облбюджет поступило 509,5 млн рублей.