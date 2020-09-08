Под Балаковом рецидивист украл у бабушки 8,3 тыс. рублей

Полиция раскрыла кражу у 67-летней жительницы села Кормежка Балаковского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 3 сентября с 00:00 до 9:00 ее 26-летний внук унес у нее 8,3 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался рецидивист, который не стал отрицать своей вины.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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