Сельчанин из Хвалынского района оставил нового знакомого с Bla Bla Car без миллиона рублей

В полицию обратился житель Волгоградской области с заявлением о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в середине августа он собрался в дальнюю поездку и с помощью Bla Bla Car нашел себе попутчика — жителя Хвалынского района.

Он хотел попасть домой и рассказал водителю, что у него проблемы с деньгами. Разжалобившийся мужчина предложил ему работу водителя. Тот согласился и граждане поехали в Алтайский край за покупкой крупного рогатого скота.

На обратном пути мужчины остановились в придорожном кафе села Синодское Воскресенского района. Через некоторое время попутчик вышел на улицу якобы подышать свежим воздухом, а обратно не вернулся.

Из его машины пропал почти миллион рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 36-летний житель Хвалынского района, который сознался в содеянном. У него изъяли 500 тыс. рублей, остальное он потратил на покупку мотоцикла, телефон и посетил несколько городов России.

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