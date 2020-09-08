Мигранты из Южной Азии не смогли попасть в Россию через Новоузенский район

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Пограничники задержали 12 мигрантов — жителей одной из республик Южной Азии, которые пытались проникнуть в Россию в обход пунктов пропуска.
Как рассказали «КП-Саратов» в пограничном управлении ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, граждане пересекли границу в Новоузенском районе пешком, но далеко дойти они не смогли.
Нарушителей задержали, одного из них поймали сотрудники Департамента пограничной службы КНБ Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, выясняется, кто был организатором.
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