Мигранты из Южной Азии не смогли попасть в Россию через Новоузенский район

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Пограничники задержали 12 мигрантов — жителей одной из республик Южной Азии, которые пытались проникнуть в Россию в обход пунктов пропуска.

Как рассказали «КП-Саратов» в пограничном управлении ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, граждане пересекли границу в Новоузенском районе пешком, но далеко дойти они не смогли.

Нарушителей задержали, одного из них поймали сотрудники Департамента пограничной службы КНБ Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, выясняется, кто был организатором.

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