Вверх колесами

Направление на Воронцовку в последние 5-6 лет не ремонтируется: ни одной лопаты асфальта не положено, не подвозится даже щебень, чтобы укрепить дорожное полотно

«Отсутствие нормальных межпоселковых дорог – проблема не только транспортная, это тормоз для экономики в целом», - подчеркивает фермер Владимир Волков.

Будучи одним из крупнейших и наиболее оснащенных аграрных хозяйств Екатериновского района, ИП Волков В.В. терпит убытки из-за плачевного состояния подъездных путей. В прошлом месяце был заключен договор на вывоз произведенной здесь партии пшеницы, но в закупочных организациях не могут уговорить водителей отправиться в этот рейс.

Горючее дорожает, зерно - теряет в цене

Направление Екатериновка – Андреевка – Воронцовка называют «дорогой смерти». Она известна водителям-дальнобойщикам, приезжающим из регионов от Чечни до Ростовской области и Краснодарского края, чтобы доставить сельхозпродукцию на пункты ее вывоза за рубеж. Понятно, что и село Воронцовка на фоне бездорожья упоминается в негативном смысле, но причем тут хозяйство? На предприятии Владимира Волкова продукция всегда отличного качества. Есть благоустроенный пункт приемки урожая вместе с весовой, оснащенной по всем современным требованиям. Работает собственная лаборатория, что означает гарантию определенных свойств товара. Плюс - погрузчики Manitou, обеспечивающие высокую скорость загрузки автомашин сельхозпродукцией. Увы, даже при таких облегчающих предприятию сбыт условиях клиенты здесь не спешат вставать в очередь.

- Ладно, если бы речь шла о неровностях трассы, которые можно объехать, – замечает Владимир Волков. – Иное дело, когда вся дорога, по сути, сплошная яма. Автотранспорт на ней запросто переворачивается. Наш земляк Владимир Искалиев, ныне работающий в Москве, в силу своего опыта избегает аварий, находясь за рулем, хотя перевозит строительные плиты при сумасшедшем движении транспорта, где автомобили чуть ли не зеркало об зеркало трутся. А в «спокойном» Екатериновском районе, он попадал на дорогах в неприятные истории. Отдельный пример: курсировал из Саратова миксер с бетоном, которым заливали фундамент ангара, возводимого для хранения зерна в хозяйстве. Объезжая очередную яму, «закусив» обочину передним колесом, машина легла на бок, водитель получил травмы. Сколько можно так рисковать?! Хоть людей пожалейте, бог с ней с техникой!

Рентабельность сельхозпредприятия зависит, в том числе, от соотношения цен на горюче-смазочные материалы как расходной части в работе и цен на произведенную аграрную продукцию. В случае же с ИП Волков В.В. первый названный компонент, учитывая сложность его доставки, дорожает, а второй теряет в цене больше, чем в тождественный период в хозяйствах с выгодным транспортным расположением. Так проявляется логистика в аграрном секторе.

На предприятии благоустроенный пункт приемки урожая

«Забытое» направление

- У меня давние поставщики дизтоплива, однако, эти отстроенные партнерские отношения не освобождают от необходимости повышать расценки за доставку горючего, - продолжает руководитель сельхозпредприятия. – При таких обстоятельствах не особенно и радует прирост обрабатываемых площадей: за прошлый год приобрели дополнительно около 2-х тысяч гектаров. Стабильно высокие урожаи приносят не удовлетворение, скорее они оборачиваются головной болью, когда задумываешься над вывозом продукции. В 2014 году намолотили по 107 центнеров с гектара озимой пшеницы сорта «Ермак» ростовской селекции – фантастический показатель! Наш валовой сбор зерновых порой достигает 15 тыс. тонн. Но, хотя вокруг множество элеваторов, из них два в Екатериновке, пользоваться ими, в сущности, не можем. Вынуждены ударными темпами строить хранилища, так как скоро не вывезти урожай по существующей дороге. А не продашь вовремя товар, придется брать банковские кредиты, поддерживая финансовый оборот в большом хозяйстве. Так и бьемся с великим напряжением сил, чтобы заключать договоры по сбыту продукции.

Отделяющие федеральную трассу Саратов – Тамбов от Воронцовки 55 километров груженые фуры одолевают в лучшем случае часов за шесть. При этом водители снимают с автомобилей весь нижний обвес, чтобы не чиркать «брюхом» по земле. И все равно – то рессора вывалится на ходу, то колесо отломится. В начале августа впервые за месяц переговоров прибыли два «КамАЗа» из Чечни. Волков лично их сопровождал обратно окружным путем через Ртищевский район на Сердобск, где дорога немного лучше. А каково самому аграрию, тем более во время полевых работ, когда каждый час на счету? Поехать в Саратов за необходимой запчастью означает потерять целые сутки. Направление на Воронцовку в последние 5-6 лет не ремонтируется: ни одной лопаты асфальта не положено, не подвозится даже щебень, чтобы укрепить дорожное полотно.

«Стабильно высокие урожаи приносят не удовлетворение, скорее они оборачиваются головной болью, когда задумываешься над вывозом продукции».

Содержание дорог фермерам не компенсируют

Коренной житель Воронцовки, Владимир Волков помнит времена, когда его родное село процветало, а вокруг него насчитывалось около двадцати больших и малых деревень. Теперь он ставит в пример Пензенскую область, некогда отстававшую от Саратовской по всем основным показателям.

- От нас до Сердобска рукой подать, но там уже начинается как бы другой мир, – признает аграрий. – Меньше чем за час проезжаю 110 километров до Пензы по превосходной автотрассе. В этой области всюду хорошие дороги. А домой возвращаешься как в захолустье. В Екатериновском районе три дорожных организации, но под предлогом нехватки финансирования они не могут привести в норму межпоселковые трассы, которых на самом деле не так уж много в округе. Единственное исключение – накануне президентских выборов 2018 года сделали асфальтовый отрезок, обошедшийся, насколько знаю, в 38 млн рублей. Он фактически никуда не ведет от нашего села. Сельские дороги вынужденно содержат сельхозпроизводители, что сильно бьет по карману. Мой сосед Николай Гераськин, руководитель НАО «Индустриальное», затратил 700 тыс. рублей, чтобы обеспечить зимой проезд до одного из отделений своего предприятия, где 17 тыс. гектаров пашни. Гигант сельхозпроизводства с образцово-показательной организацией, своего рода маяк для земледельцев не только Саратовской области – всей России! И с ним нет нормального транспортного сообщения, хотя с Екатериновкой его разделяет всего-то девять километров!

Содержание дорог, в котором задействована разноплановая спецтехника, представителям агропромышленного комплекса никак не оплачивается. Кроме 12-километрового участка от развилки на Бутурлинку до Воронцовки, проложенного чуть ли не два десятка лет тому назад, Волков держит на контроле отрезок дороги на Сердобск. Снежной зимой 2018/2019 годов на этих коммуникациях работало до пяти единиц техники из ИП Волков В.В., и тракторы, оборудованные «ножами», двигались, точно по желобам. Высота заносов была как в Сибири. Тогда сожгли немереное количество солярки.

- Сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник. В хозяйстве и так много проблем, и дорогами ли мне еще заниматься? – вопрос, который руководитель хозяйства задает сам себе. – Разве недостаточно того, что мы выплачиваем дорожный налог? Предприятию не хватает рабочих. Основных механизаторов осталось человек двенадцать. Из-за кадровых неурядиц приходится сокращать линейку возделываемых культур. Таким вот образом, пожинаем плоды политики государства, направленной на обустройство окраин в ущерб центру страны, который во многом остается «медвежьим углом», хотя здесь всегда производилась основная часть хлеба и многих других ресурсов. В технологическом аспекте мы шагнули вперед – работаем без паров, сельхозтехника подключена к системе навигации, установлена сушилка, действуют участки размножения семян и так далее. Но, повторю, экономический эффект сводится к нулю, ибо нет нормальной инфраструктуры. В наше село, где школа и детсад, из-за бездорожья не хотят переезжать даже из отдаленного Новоузенского района. Печальная картина. «Скорая помощь» превращается в катафалк, пока по ухабам довезут пациента до больницы. Любая поездка в райцентр за справкой превращается в хождение по мукам. Продолжаться так больше не может!

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