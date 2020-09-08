В Саратовской области за сутки еще 98 человек заразились коронавирусом

В Саратовской области, по данным на утро 8 сентября, выявлено еще 98 случаев заболевания коронавирусом.

- Общее количество зараженных составило 13 166, а выздоровевших — 8 451. За сутки вылечились 65 человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев в Саратове — 25, в Энгельсском районе — 14, в Балаковском — 12. Еще в 19 районах — по восемь и менее зараженных.

Из общего количества новых больных у 67 коронавирус протекает с пневмонией, у 17 — бессимптомно, у 14 — с признаками ОРВИ.

За сутки заразились пять человек до 14 лет, двое — 20–29, десять человек в возрасте от 30 до 39 и 17 — 40–49. Однако основные группы зараженных — это люди старше 60 и 50–59 лет — 46 и 18 случаев соответственно.

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