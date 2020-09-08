В селе Владыкино семь пожарных тушили частный дом

В селе Владыкино Ртищевского района Саратовской области вчера днем, 7 сентября, сгорел частный дом.

- На тушение в 15:29 выехали две единицы техники и семь человек. Площадь пожара составила 150 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Предполагается, что возгорание произошло из-за неправильного использования газового оборудования.

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