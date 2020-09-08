Преподаватель ПИУ РАНХиГС выступила модератором дальневосточного форума «ОстроVa-2020»

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30 августа — 4 сентября 2020 года на острове Сахалин прошел Всероссийский молодежный патриотический слет «ОстроVа». В Год памяти и славы Слет «ОстроVа» стал важной площадкой для реализации востребованных образовательных, просветительских, военно-патриотических проектов, объединил вокруг своих задач и целей энергичных, неравнодушных юношей и девушек из разных регионов страны, стремящихся внести свой вклад в социально-экономическое развитие Сахалина и Курильских островов, сбережение исторической памяти о ключевых событиях Второй мировой войны, проходивших на Дальнем Востоке.

Главным мероприятием Слета стал Форум «ОстроVа», который проходил по шести трекам: «ОстроVа Мира», «ОстроVа Победы», «ОстроVа Впечатлений», «ОстроVа Медиа», «ОстроVа Перемен», «ОстроVа Будущего».

В работе Форума было задействовано более 1000 человек, среди которых: 180 волонтеров в возрасте от 18 до 35 лет, а также 40 серебряных волонтеров в возрастной категории от 55 лет. На площадке было представлено 77 регионов России.

Доцент кафедры экономики и таможенного дела Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению «Образование и кадры» в Саратовской области Елена Константинова выступила модератором на двух треках Форума. Елена Константинова подробно рассказала о формате работы двух треков.

- В рамках трека «Острова Победы» участники создали чек-лист по эффективной подготовке волонтерского сопровождения военных парадов в российских регионах, разработали квесты и рекомендации по взаимодействию с ветеранским сообществом, провели «Урок Победы» в 14 классах школ города Южно-Сахалинска. Кроме основной программы Форума, участники были вовлечены в авторские экскурсии, гастрономические и арт-фестивали, концерты, творческие субботники и спортивные соревнования. Одним из самых зрелищных событий в рамках Форума стала первая, профессионально подготовленная, историческая реконструкция боя за освобождение Южного Сахалина, состоявшегося 11-12 августа 1945 года. Кроме того, участники Форума были задействованы в деятельности поискового лагеря, работа которого велась по местам боев в районе 50 параллели. На «Островах Будущего» участники представили свой взгляд на Сахалин спустя годы. По мнению участников направления, регион будет признан международным центром компетенций по возобновляемой энергетике, а мусор станет новым ресурсом за счет экологичной переработки, — отметила она.

Также следует отметить, что участником форумной площадки стал студент ПИУ РАНХиГС Вадим Воронин. Он представил проект «Межрегиональный просветительский конкурс по молодежному благоустройству «Город, открытый тобой». По результатам конкурса на получение грантов от Федерального агентства по делам молодежи, проходившего в рамках Форума, Вадим получил поддержку на реализацию проекта в размере 1 200 000 рублей.

Всероссийский молодежный патриотический форум «ОстроVа-2020» был инициирован Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме — 2019.

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