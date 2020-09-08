Новорожденная девочка пострадала в аварии на Еремина в Саратове

Вчера, 7 сентября, в 17:30 напротив дома №9 на улице Еремина в Саратове дорогу не поделили две легковушки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 42-летний водитель Honda нарушил правила очередности проезда перекрестков и влетел в Lada Priora, которой управлял 20-летний парень.

В результате столкновения младший из шоферов, а также 16-летний пассажир из салона его авто госпитализированы с травмами. Разовую помощь медики оказали девочке-грудничку, которая сидела в автолюльке в «Приоре».

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