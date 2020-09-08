Обгон на саратовской трассе закончился вылетом двух авто в кювет

В перевернувшейся машине пострадали три пассажира Фото: ГИБДД по Саратовской области

На дороге Ртищево – Сердобск в Саратовской области в ДТП пострадали женщина и двое детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, там столкнулись «Лада-217230» и УАЗ-«Патриот».

По предварительной версии, 32-летний водитель «Лады» попытался совершить обгон, но неудачно. Машина врезалась в УАЗ, 50-летний водитель которого в этот момент хотел повернуть налево.

В итоге оба автомобиля оказались в кювете. Пострадали три пассажира «Лады»: 32-летняя женщина и мальчики 13 и 5 лет.

Автомобили вылетели в кювет Фото: ГИБДД по Саратовской области

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