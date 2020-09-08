Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Обгон на саратовской трассе закончился вылетом двух авто в кювет

Пострадали женщина и двое детей
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
В перевернувшейся машине пострадали три пассажира

В перевернувшейся машине пострадали три пассажира

Фото: ГИБДД по Саратовской области

На дороге Ртищево – Сердобск в Саратовской области в ДТП пострадали женщина и двое детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, там столкнулись «Лада-217230» и УАЗ-«Патриот».

По предварительной версии, 32-летний водитель «Лады» попытался совершить обгон, но неудачно. Машина врезалась в УАЗ, 50-летний водитель которого в этот момент хотел повернуть налево.

В итоге оба автомобиля оказались в кювете. Пострадали три пассажира «Лады»: 32-летняя женщина и мальчики 13 и 5 лет.

Автомобили вылетели в кювет

Автомобили вылетели в кювет

Фото: ГИБДД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ДТП