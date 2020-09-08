Три женщины пострадали в столкновении легковушек в Ртищевском районе

Вчера, 7 сентября, в 10:00 на 2-м километре трассы, ведущей из Пугачева в Перелюб, случилась авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 72-летний водитель «Лады Калина» врезался в ВАЗ-21093, за рулем которого был 63-летний шофер на полосе для встречного движения.

В результате столкновения госпитализирована 80-летняя пассажирка виновника аварии, 72-летняя гражданка из ВАЗа, 51-летней женщине из салона этого же авто оказали разовую медицинскую помощь.

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