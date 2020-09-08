Сотрудник компании сотовой связи в Саратове попался на прослушке чужих разговоров

В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело о нарушении тайны переписки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый – 19-летний бывший сотрудник компании сотовой связи.
Следствие считает, что с 1 по 10 июля он, используя служебное положение специалиста по продажам в офисе компании сотовой связи, получил незаконный доступ к входящим и исходящим соединениям двух абонентов.
Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки.
В ходе расследования будет установлено, имел ли молодой человек доступ к телефонным переговорам других абонентов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.