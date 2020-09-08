Сотрудник компании сотовой связи в Саратове попался на прослушке чужих разговоров

В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело о нарушении тайны переписки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый – 19-летний бывший сотрудник компании сотовой связи.

Следствие считает, что с 1 по 10 июля он, используя служебное положение специалиста по продажам в офисе компании сотовой связи, получил незаконный доступ к входящим и исходящим соединениям двух абонентов.

Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки.

В ходе расследования будет установлено, имел ли молодой человек доступ к телефонным переговорам других абонентов.

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