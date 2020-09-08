В День города саратовцев ждут челленджи и экскурсии

В преддверии празднования Дня города с 7 по 12 сентября для жителей и гостей Саратова пройдут челленджи «Истории вашего двора», «Истории из детства», «Любимые места города» и «Лица праздника», а также онлайн-экскурсия «Золотые огни Саратова».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, челленджи будут проходить каждый день в 10:00, последний из них состоится 12 и 13 сентября с 11:00 до 21:00. Экскурсию можно будет увидеть с 9:00 до 18:00.

Кроме того, в городских музеях откроются выставки, творческие мастерские.

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