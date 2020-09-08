В Саратове парень украл из магазина и продал 20 упаковок сыра

Полиция Заводского района раскрыла кражу 20 упаковок сыра из магазина на площади Орджоникидзе, которая произошла 1 сентября в 19:45.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, сумма ущерба превысила отметку в 11,8 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего безработного парня, который во всем признался.

Юноша успел продать украденное неизвестным, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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