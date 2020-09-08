В Балакове велосипедист врезался в один автомобиль и его отбросило на другой

Велосипедист врезался в иномарку, от удара его отбросило в другой автомобиль Фото: ГИБДД по Саратовской области

На набережной Леонова в Балакове вечером 7 сентября в ДТП пострадал велосипедист.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла напротив дома №47а в 18:05.

26-летний мужчина на велосипеде Stern врезался в автомобиль Toyota Rav4. После этого его отбросило в стоящий автомобиль Nissan.

Велосипедист был госпитализирован.

Пострадавший госпитализирован Фото: ГИБДД по Саратовской области

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