В Балакове велосипедист врезался в один автомобиль и его отбросило на другой

Велосипедист врезался в иномарку, от удара его отбросило в другой автомобиль
Фото: ГИБДД по Саратовской области
На набережной Леонова в Балакове вечером 7 сентября в ДТП пострадал велосипедист.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла напротив дома №47а в 18:05.
26-летний мужчина на велосипеде Stern врезался в автомобиль Toyota Rav4. После этого его отбросило в стоящий автомобиль Nissan.
Велосипедист был госпитализирован.
Пострадавший госпитализирован
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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