Бизнесмен компенсировал гибель рабочего на стройке в Вольском районе

В Вольском районе Саратовской области завершено расследование уголовного дела о несчастном случае на производстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение в нарушении правил безопасности на стройке было предъявлено 36-летнему предпринимателю.

Трагедия разыгралась 10 июня 2020 года в селе Куриловка, где рабочие ремонтировали кровлю средней школы. Установлено, что подрядчик нанял 54-летнего мужчину, не имевшего квалификации для высотных работ. Тот находился на крыше без страховочного пояса и в 19:30 упал на землю. Пострадавший скончался на месте.

Свою вину предприниматель признал, раскаялся и возместил потерпевшей стороне моральный и материальный вред.

Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.

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