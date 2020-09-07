Жительница Саратова сняла деньги с карты и перевела мошенникам

В Саратове 24-летняя девушка перевела мошенникам 50 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, она поверила звонку от неизвестного, который «предостерег» ее от подозрительных манипуляций с ее счетом.

Якобы для защиты нужно перевести средства на безопасный резервный счет.

Девушка поверила, отправилась к банкомату, сняла наличные и перевела их мошенникам.

Возбуждено уголовное дело.

- Этого всего могло бы не случиться, если гражданка сразу бросила трубку и перезвонила на «горячую линию» банка, – отметили в полиции.

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