В Саратове началась продажа социальных проездных билетов на общественный транспорт

В Саратове начали продавать социальные проездные билеты.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты, предусмотрена также бесплатная выдача билетов для школьников из числа – детей-инвалидов, сирот, из многодетных семей. Им необходимо предварительно записаться в учреждение соцподдержки.

Кроме того, в октябре продолжают действовать проездные билеты, купленные с марта по сентябрь. Дополнительно проставлять на них штампы не надо.

- При отказе водителей или кондукторов принимать талон единого социального проездного билета, не использованного в течение месяца, указанного на нем, необходимо обращаться на телефон горячей линии транспортного управления Саратова 28-69-48 и министерства транспорта и дорожного хозяйства области 240-240, – сообщили в министерстве.

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