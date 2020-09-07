В Саратове пассажиры поездов и самолетов приняли участие в опросе о безопасности

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Руководство Приволжского ЛУ МВД России на транспорте и члены Общественного совета посетили дежурную часть линейного отдела полиции на станции Саратов-1

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе транспортной полиции, в рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» был проведен опрос пассажиров.

Начальник дежурной части линейного отдела подполковник полиции Игорь Казарин ознакомил общественников с оперативной обстановкой на территории обслуживания, пояснил, как регистрируются заявления и сообщения граждан, рассказал гостям о техническом обеспечении дежурной части. Также продемонстрировал работу комплекса регистрации информации «Дозор-77».

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Гости обратили внимание на информационные стенды в здании, где размещена информация о приеме заявлений от граждан, о правах задержанных, об обязанностях полицейских, контакты руководителя отдела и различные профилактические памятки.

По результатам проверки замечаний по работе сотрудников дежурной части линейного отдела у членов Общественного совета не было.

После этого члены Общественного совета при Приволжском ЛУ МВД России на транспорте совместно с сотрудниками транспортной полиции приняли участие в проведении опроса пассажиров железнодорожного вокзала Саратова, а затем пассажиров аэропорта «Гагарин» с целью исследования общественного мнения о деятельности транспортной полиции.

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В мониторинге общественного мнения принимали участие респонденты в возрасте от 18 лет. Интервьюеры предлагали гражданам ответить на следующие вопросы: Чувствуете ли Вы себя защищенным в здании железнодорожного вокзала, в поездах, в аэропортах от посягательств на Вашу жизнь, здоровье, имущество? Чего вы опасаетесь на железнодорожном и воздушном транспорте? Доверяете ли Вы полиции на железнодорожном и воздушном транспорте? Как Вы оцениваете работу полиции на железнодорожном и воздушном транспорте?

Полученные результаты исследования общественного мнения будут проанализированы и использованы в служебной деятельности.

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