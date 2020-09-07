Саратовским льготникам выделили 9 млн рублей на бесплатные лекарства

Дополнительные средства на льготные лекарства поступят в Саратовскую область Фото: Ольга Симонова

Саратовская область получит дополнительно 9 млн рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве финансов региона, на эти цели уже предусмотрено 330 млн рублей.

В число льготников входят инвалиды, участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, чернобыльцы.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Согласно документу, регионы получат более 988 млн рублей.

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