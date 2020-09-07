Из материалов уголовного дела в Саратове пропал вещдок на 1,5 млн рублей

Сюжет, посвященный необычному уголовному делу в Саратове, сняли в правовом центре «Человек и Закон». Из материалов расследования по группе автоподставщиков пропал сертификат на 1,5 млн рублей.

Когда это обнаружили потерпевшая Наталья Калюжнова, которая проходила как обвиняемая по делу об автоподставах, и ее адвокат, они обратились с вопросами к следователю. Надежда Мирсалимова, которая вела тогда это дело, подтвердила, что протокол изъятия вещдоков переписан, из него изъято упоминание сертификата, подписи на документах понятых и следователя отсутствуют.

Дело о краже документа передано в СУ СКР, оттуда — обратно в полицию. Выяснилось, что банковский сертификат на предъявителя уже кем-то обналичен. Потерпевшие имеют все основания считать, что к преступлению причастны именно стражи порядка. Искать виновного среди своих коллег полицейские не торопятся.