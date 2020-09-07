Риэлтора-мошенницу из Энгельса посадили на 3,5 года

В Энгельсе вынесен приговор 50-летней женщине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, ее признали виновной в мошенничестве в крупном и особо крупном размере.

Женщина занималась оказанием риэлторских услуг. Она предложила двум своим знакомым помочь купить жилье в Энгельсе.

Мошенница получила от граждан более 2 млн рублей на приобретение квартир, однако не собиралась на самом деле этим заниматься. Деньги она потратила.

Суд отправил женщину в колонию общего режима на 3,5 года. Также удовлетворены иски потерпевшей.

Приговор не вступил в законную силу.

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