В топ-100 победителей фонда Президентских грантов вошел только один саратовский проект из 38

Фестиваль Укек в 2018 году признан одним из лучших проектов в рамках Президентских грантов Фото: Наталия УРБАНСКАЯ

По оценкам экспертов Фонда президентских грантов, представителей Общественной палаты РФ, региональных органов власти и общественных палат только один проект из Саратовской области заслужил возможность войти в топ-100 за 2018 год. Им стал «Укек. Погружение в прошлое». Он получил на реализацию в 2018 году 2 млн 733 тыс. рублей, еще 1 млн 620 тыс. рублей добавили организаторы — СРОО «Общество друзей Саратовского музея краеведения».

При этом в 2018 году от Саратовской области было 38 победителей. Среди них были более масштабные по финансированию проекты. К примеру, «Малое кино — большое будущее» – (грант в 9 млн 581 тыс. рублей) от Саратовского областного отделения «Союза кинематографистов Российской Федерации» и «Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» от Автономной некоммерческой организации «Фотоэкспедиция в дикую природу» (грант в 5 млн 200 тыс. рублей). Эти проекты также получили свои деньги полностью и числятся успешно реализованными.