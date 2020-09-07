В Саратове таксист заплатит сбитой пенсионерке четверть миллиона

Пенсионерка была сбита на переходе

В Заводском районе Саратова пострадавшая в ДТП пенсионерка добилась возмещения морального вреда.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, авария произошла 10 сентября 2019 года на улице Авиастроителей. Водитель такси Skoda нарушил правила проезда переходов и сбил 85-летнюю женщину.

Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами.

Суд признал таксиста виновным. Иск о компенсации морального вреда был удовлетворен частично — на 250 тыс. рублей.

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